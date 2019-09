Le Conversazioni del venerdì, dal 4 novembre fino al 26 maggio 2017, dalle 18 alle 20, animeranno il Salone d’Onore dell’ex Casa di Conversazione di Lanciano con incontri, presentazioni e musica per dare un’occasione di cultura dinamica, giovane e di livello alla città in un luogo che, da sempre, è stato sinonimo di incontro e scambio.

“Ciò che vogliamo fare - ha spiegato l’assessore alla cultura del Comune di Lanciano, Marusca Miscia - è animare e rianimare la Casa di Conversazione e ridarle dignità per ciò che è sempre stata, cioè luogo privilegiato per mettere in rete le persone sotto il comune denominatore della cultura con incontri gratuiti ed aperti a tutti”.

Il calendario ufficiale, (per vedere tutto il programma LEGGI QUI) al momento con date certe fino al 27 gennaio, vedrà nel primo appuntamento, venerdì 4 novembre alle 18, la presentazione della raccolta di poesie di Giovanni Di Guglielmo Nei silenzi da catturare. Poi ancora presentazioni di romanzi, serate di musica e dibattiti, fino ad arrivare al 27 gennaio con ben due appuntamenti dedicati alla Giornata della Memoria.

L’assessore Miscia ha inoltre colto l’occasione per presentare il suo staff personale formato da 5 giovani che la accompagneranno nel suo lavoro amministrativo e politico. Il gruppo è composto da: Anita Sciorra, Alessandro Bianco, Luis Craciun e Vincenzo Angelucci.