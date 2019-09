I l Consorzio Le Vie del Commercio, nell’ambito dell’evento regionale Abruzzo Open Day Winter e col patrocinio del Comune di Lanciano e in collaborazione con l’Associazione Amici di Lancianovecchia, propone “Frentania Jones alla scoperta della città antica”, un evento gioco 2.0 da effettuarsi con lo smartphone per scoprire la storia, i monumenti, le tradizioni ed i misteri di Lanciano.

L’evento è stato presentato stamattina a Lanciano alla presenza del sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, e dell’assessore alla Cultura Marusca Miscia, dal presidente del Consorzio Le Vie del Commercio di Lanciano, Fausto La Morgia.

I numerosi turisti che visiteranno la nostra città nel ponte di Tutti i Santi potranno esplorare il centro storico, partendo da Piazza Plebiscito, seguendo gli itinerari indicati dai cartelli disseminati vicino ai principali punti di interesse storico. Per partecipare al gioco occorre avere uno smartphone collegato ad internet e l’applicazione di lettura dei QR code.

Nel centro storico sono stati tracciati due percorsi: rosso per Lancianovecchia e Blu per Borgo, Civitanova e Sacca per un totale di 15 tappe esplorative.Il gioco consiste nel rispondere ad una domanda sulla storia o la cultura di Lanciano. Gli indizi che compongono la risposta vengono forniti rispondendo ai quiz proposti lungo i percorsi.

Ad ogni fermata il QR code posto sul cartello accanto al monumento apre una pagina internet, dove vengono proposte le audioguide, alcune brevi informazioni o curiosità e il quiz a cui rispondere per proseguire.

Inoltre, ogni volta che il turista si trova in prossimità di un ristorante, il sistema gli propone un menù con

le specialità gastronomiche ed i vini del territorio ad un prezzo particolarmente conveniente.

Frentania Jones propone anche visite guidate gratuite alla Lanciano sotterranea, al quartiere di Lancianovecchia, al Museo Diocesano, al quartiere di Civitanova e alla Lanciano esoterica.

Il progetto, per i suoi caratteri innovativi, è stato cofinanziato dalle Regione Abruzzo nell’ambito dell’evento Abruzzo Open Day Winter che coinvolgerà dal 29 ottobre al 2 novembre le principali località turistiche della nostra regione.

Il turista del terzo millennio usa quasi esclusivamente lo smartphone per prenotare viaggi, per visitare le località turistiche, per condividere le esperienze di viaggio con gli amici.

Lanciano, grazie all’impegno del Consorzio Le Vie del Commercio, è stata la prima città d’Abruzzo a dotarsi di un sistema multimediale di interazione con i turisti mediante il portale visitlanciano.com dove è possibile trovare le mappe interattive sulla città, le guide in ebook e le audioguide in doppia lingua ai principali monumenti. Tramite la APP di Visitlanciano è possibile chiamare un taxi, contattare un hotel o un ristorante, conoscere le farmacie di turno.

Frentania Jones è l’evoluzione di un percorso che, mettendo a disposizione del visitatore tutte le informazioni (storiche, turistiche, enogastronomiche sulla città) proprio nel momento in cui egli si trova in prossimità del monumento trasforma l’esperienza di visita da virtuale a reale.