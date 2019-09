“Domani, venerdì 28 ottobre, chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado”, con firma del sindaco Mario Pupillo. E’ questo il messaggio che da alcune ore circola in rete sulla presunta chiusura delle scuole a Lanciano anche domani. Peccato che sia una bufala.

Lo stesso sindaco afferma che i sopralluoghi dei tecnici sono ancora in corso e per questo di non aver ancora preso alcuna decisione in merito che arriverà nelle prossime ore e sarà comunicata ufficialmente con regolare ordinanza sul sito del Comune di Lanciano.

Anche in altri comuni sono circolate voci su possibili chiusure ma non c’è alcuna ordinanza. Il Comune di Fossacesia fa sapere che l’ufficio tecnico ha effettuato una ricognizione su tutti gli edifici scolastici e non sono state riscontrate lesioni o danneggiamenti a seguito dell’evento sismico. Pertanto domani, venerdì 28 ottobre, riprenderanno regolarmente le attività scolastiche. Stessa cosa per Treglio, San Vito Chietino, Vasto, San Salvo e tutti i comuni del Vastese, alcuni con scuole aperte anche nella giornata di oggi [LEGGI QUI].