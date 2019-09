A causa di un urgente lavoro alla rete elettrica in alcune vie di Lanciano, Enel Distribuzione comunica che domani, venerdì 28 ottobre, verrà interrotta l’erogazione di energia elettrica dalle ore 9 alle 13, nel quartiere Lancianovecchia, da via degli Agorai a via dei Frentani, da largo San Giovanni a largo Tappia. Potrebbero essere interessati anche gli uffici comunali.

