Non sono riusciti a portare via nulla i ladri che, la scorsa notte, hanno tentato un furto nel Distretto Sanitario di Lanciano in via Don Minzoni.

Ignoti si sono introdotti negli uffici del Cup senza riuscire però ad aprire la cassaforte dov'era custodito il denaro dell'incasso della giornata, ma forzando il distributore automatico alla ricerca di qualche spicciolo.

Ad accorgersi dell’accaduto l’infermiera che al mattino apre la struttura e che, pur trovando la porta d’ingresso chiusa, ha trovato le altre porte forzate ed i locali del Cup e dello sportello “scelta e revoca” a soqquadro alla ricerca di denaro. Fortunatamente i malviventi non riusciti ad aprire la cassaforte in cui era custodito tutto il contante e riscossioni dei ticket e delle prestazioni effettuate nella giornata di ieri.

Sul posto la Polizia scientifica che sta anche visionando le immagini dellle telecamere di sorveglianza per avere la conferma alle prime ipotesi investigative, secondo cui i malviventi, o anche uno solo, potrebbero essere rimasti all'interno della struttura al momento della chiusura, visto che non sono stati rilevati segni di effrazione su porta d'ingresso e sulle finestre.

Per favorire lo svolgimento delle indagini, il Direttore del Distretto, Manola Rosato, ha dovuto sospendere per la giornata odierna le attività del Cup e dello sportello "scelta e revoca”. Una volta acquisiti tutti gli elementi utili agli investigatori e riparate le porte divelte, tutto dovrebbe tornare alla normalità, quasi certamente domani.