Si terrà sabato 29 ottobre, dalle ore 9.30, nella ex Casa di Conversazione, il primo seminario organizzato dal Comitato per il No al referendum costituto da Forza Italia Lanciano e dal Gruppo dei Giovani di Forza Italia Lanciano presieduto da Nicola Tantimonaco, affiancato dalla segretaria Siriana Marchetti e dai responsabili giovani Sebastiano Di Nunzio e Domenico Di Battista.

In questo primo incontro si parlerà di Costituzione e Riforma - Testi a confronto - Conoscere, per decidere.

Le lezioni saranno tenute dagli avvocati del Foro di Lanciano Alessandro Troilo, Maria Ida Troilo, Cristiana Rulli e Roberto Chiacchiari.

La partecipazione al seminario è gratuita e rivolta a chiunque sia interessato a conoscere, capire e condividere la ragione del NO e comprendere ed approfondire il testo costituzionale e la riforma che si andrà a votare il prossimo 4 dicembre.

E’ possibile iscriversi al seminario nella sede di Forza Italia in corso Trento e Trieste 43 oppure direttamente presso la ex Casa di Conversazione prima dell’inizio degli incontri.