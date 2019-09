Proseguono le attività di controllo antidroga nelle scuole messe in campo dal Comando provinciale dei carabinieri, che ieri mattina sono stati impegnati presso un istituto superiore di Lanciano.

I carabinieri della Stazione di Lanciano, supportati da due unità cinofile del Nucleo di Chieti, sono entrati in azione, come al solito a sorpresa, effettuando controlli sugli studenti. L'esito dei controlli ha portato alla segnalazione all'autorità amministrativa competente di due giovani, trovati in possesso di alcune dosi di marijuana. Ai due giovani è contestata la detenzione per uso personale non terapeutico di modiche quantità di stupefacenti, per cui dovranno sottoporsi alla procedure - anche rieducative - previste dalle norme vigenti.