Da una banale lite all'aggressione a calci e pugni, finché non è spuntato anche un coltello. È quanto accaduto nella tarda serata di ieri presso il Terminal bus di Lanciano, dove due 30enni frentani sono stati aggrediti da 5 giovani al momento non identificati.

Dopo la lite, l'aggressione a calci e pugni. Inoltre, è spuntato anche un coltello e uno dei due giovani 30enni aggrediti ha riportato una lieve ferita da taglio a una gamba. La prognosi, fortunatamente, è di pochi giorni.

Intanto sono scattate le indagini dei carabinieri, per identificare il gruppo dei 5 aggressori.