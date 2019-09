Si avvicina la diciannovesima edizione di Sintonie Hi-Fi Show, la rassegna nazionale di alta fedeltà e musica live che si terrà il 21 e il 22 ottobre nella prestigiosa cornice dell’Hotel Villa Medici a 500 metri dall’uscita del casello Lanciano dell’autostrada A14 Bologna/Bari e che vedrà quest’anno la partecipazione straordinaria di Paolo Fresu. Il noto trombettista jazz, attualmente impegnato in una miriade di progetti che lo vedono protagonista di oltre duecento concerti all'anno in ogni parte del globo, è peraltro reduce del grande successo di "Il jazz italiano per Amatrice", la maratona solidale che ha coinvolto circa 750 musicisti sui palchi di venti città italiane per raccogliere fondi destinati alle vittime del sisma. Fresu vanta una carriera artistica inestimabile: ha suonato in ogni continente e con i nomi più importanti della musica afroamericana degli ultimi trent’anni, ha registrato oltre trecentocinquanta dischi di cui più di ottanta a proprio nome o in leadership ed altri con collaborazioni internazionali.

Fresu si esibirà insieme a Daniele di Bonaventura sul palco di Sintonie Hi-Fi Show venerdì 21 ottobre alle 19.30. Un live prestigioso che arricchisce ancora di più il già corposo programma dell’iniziativa di alta fedeltà ideata dall’associazione ASPAM (associazione Sintonie per la Promozione dell’Alta Fedeltà e della Musica), con la partnership di Angelucci Hi Fi, nel 1998. In diciannove anni l’evento ha visto la partecipazione di artisti di calibro internazionale quali Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Peppe Servillo e tanti altri ancora. Più di 24mila i visitatori italiani ma provenienti anche dall’estero che hanno avuto la possibilità, grazie alla rassegna, di visionare i prodotti dei migliori marchi di alta fedeltà a livello internazionale e ascoltare concerti di altissimo livello musicale.

Più di quaranta saranno gli espositori nazionali e internazionali presenti che si divideranno tra spazi espositivi e venti sale d’ascolto che presenteranno le anteprime più ricercate dei prodotti hi fi dando l’opportunità a tutti gli appassionati del genere di confrontare la musica riprodotta, su vinile, cd e musica liquida. Sintonie, che si propone da ben diciannove anni di favorire la promozione della musica dal vivo e la sua riproduzione in sistemi hi fi, ribadisce ancora una volta la sua importanza a livello nazionale attestandosi come la più riconosciuta iniziativa di settore in tutta Italia e si prepara a fare un salto importante per l’anno prossimo, quando la rassegna spegnerà la sua ventesima candelina. A breve infatti saranno svelate grandi novità per l’edizione 2017.

Ufficio stampa "SINTONIE" 2016

Barbara Del Fallo