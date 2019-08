Il 95% dei diplomati lo scorso anno all'Its di Lanciano (Fondazione di Partecipazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Meccanica) ha trovato un'occupazione coerente con il titolo di studio conseguito a fronte di una media nazionale dell''81,1% di chei si diploma in un Its. Numeri da record per il polo formativo frentano secondo i dati raccolti ed elaborati dall'Indire per l'anno 2015. Gabriele Toccafondi, Sottosegretario all’Istruzione, in una conferenza organizzata dal Ministero dell’Istruzione ha comunicato con entusiasmo i risultati ottenuti dalle scuole di specializzazione. "Gli ITS ci parlano con i loro numeri! Sono numeri che ci convincono che questa è la strada giusta per ricostruire il legame vincente tra istruzione, formazione, università e impresa".

Su 67 percorsi valutati sono 28, tra questi, unico in Abruzzo, l’ITS Sistema Meccanica di Lanciano, quelli che hanno raggiunto i più elevati standard di eccellenza in relazione al numero dei diplomati e al loro esito nel mondo del lavoro. "I dati occupazionali riferiti alla valutazione premiale che abbiamo avuto – afferma Gilberto Candeloro, Presidente della Fondazione ITS di Lanciano - ad un anno dal conseguimento del titolo sono entusiasmanti: ben il 95% (media nazionale 81.1%) ha trovato un’occupazione, tutte coerenti con il titolo di studio conseguito. Questi risultati sono dovuti – aggiunge Candeloro – al grande lavoro di squadra fatto con i soci della fondazione e soprattutto alla fruttuosa collaborazione instaurata con le imprese che credono e hanno creduto, sin dalla sua istituzione, a questo nuovo approccio didattico/formativo di inserimento nel mercato del lavoro”.

L’Its Sistema meccanica di Lanciano, unico in Abruzzo per questo ambito produttivo, è una scuola speciale di tecnologia che organizza corsi post diploma nell’ambito della meccanica-meccatronica, completamente gratuiti, promossi dal MIUR e dalla Regione, che nasce con l’obiettivo di formare giovani “super tecnici” da inserire efficacemente nel mondo del lavoro. Infatti, la formazione esclusiva di profili professionali richiesti e definiti direttamente con le aziende del settore insieme all’alto livello di formazione tecnica, ottenuto con l’utilizzo prevalente di docenti provenienti dalle imprese e con l’alternanza tra formazione in aula e formazione in azienda, sono tra gli ingredienti vincenti dei corsi ITS.

Anche se ancora poco conosciute, le Fondazioni ITS rappresentano una delle nuove strade da percorrere per dare opportunità di lavoro ai giovani e per arricchire le imprese.