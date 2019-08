Si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza per soccorrere una delle persone rimaste ferite nel brutto tamponamento avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada A14, tra i caselli di Lanciano e Ortona. Nell'incidente sono coinvolti tre veicoli: un furgoncino e due autovetture. Sul posto 118, polizia autostradale, vigili del fuoco e personale di Autostrade per l'Italia.

Dopo le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell'ordine è stata ripristinata la circolazione, seppur su una sola corsia, in attesa di liberare la carreggiata dai mezzi incidentati. Il taffico resta rallentato e ci vorrà tempo per smaltire le lunghe code formatesi.

Alle 15.35 Autostrade per l'Italia segnalava che "il traffico è bloccato con 6 chilometri di coda, a causa di un incidente in cui sono rimaste coinvolti 3 veicoli, avvenuto all'altezza del chilometro 412+800 alle ore 14:30. Per lo stesso motivo si sono formati 2 km di coda tra Ortona e Lanciano verso Bari. In alternativa si consiglia a chi viaggia in direzione di Pescara di uscire a Vasto sud con rientro ad Ortona dopo aver percorso la Statale 16 Adriatica. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto".

Seguono aggiornamenti