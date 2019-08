La prima giornata di “Scuolavolley 2016”, giocata sabato 27 febbraio 2016 presso la palestra dell’I.S. Da Vinci/De Giorgio ed il palazzetto dello sport di via Masciangelo in Lanciano, si è conclusa con la meritatissima vittoria dei porta colori dell’I.I.S. E. Mattei di Vasto. Il gruppo pallavolo del Cedas Sevel di Atessa, organizzatore della manifestazione sotto l’egida del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIN (Centri Sportivi Aziendali Industriali), aveva messo in calendario la disputa del torneo misto “Juniores” riservato, cioè, alle rappresentative del 4° e 5° anno degli istituti medi superiori, al quale hanno partecipato 6 squadre: Istituto tecnico Commerciale e Geometri “E. Fermi”, I.S. Vittorio Emanuele II, Liceo Artistico Palucci e Liceo delle scienze sociali De Titta di Lanciano, Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele ed I.I.S. “E. Mattei” di Vasto.

Si è iniziato con la disputa dei gironi di qualificazione, per poi passare alle più combattute, emozionanti ed avvincenti partite delle semifinali e delle finali. Come già detto in apertura, nella sfida decisiva ha vinto sul filo di lana la formazione del Mattei di Vasto composta da: Giuseppina Cupaiolo, Sara Fabrizio, Valentina Carbonetti, Melissa Nozzi, Miriana Berardi, Iacovitti Lorenzo M., Christian Lauditi, Diego Poverigiani, Giorgio Spadaccini, Bruno Cavuoti, Luigi D’Ermilio, Cesario Acquarola, Vladut Daniel Butacu. I vastesi, guidati in panchina dal professor Gianluca Desiati, hanno prevalso sulla rappresentativa dell’I.T.C.G. E. Fermi di Lanciano, allenata dal professor Antonio Fantini.

Il gradino più basso del podio è stato conquistato dai ragazzi del Liceo Artistico Palizzi che, nella finale di consolazione, hanno battuto il Liceo De Titta. Alle loro spalle il 5° posto è andato all’I.S. Vittorio Emanuele II, mentre il 6° posto è stato appannaggio dell’Omnicomprensivo di Guardiagrele.

La festosa cerimonia di premiazione ha concluso con successo questa prima giornata di Scuola Volley, manifestazione che si concluderà sabato 5 marzo con il torneo per gli allievi (classi 1°, 2° e 3° superiore) e l’assegnazione della “Supercoppa – Trofeo Cedas Sevel” all’Istituto che conseguirà il miglior punteggio complessivo.

riceviamo e pubblichiamo