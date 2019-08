È iniziata con un brindisi con sindaci e attivisti presso il trabocco di Punta Tufano, a Rocca San Giovanni, la lunga giornata di festa del Capodanno "No Ombrina".

La festa è poi proseguita a Lanciano, con gli attivisti a cena e poi in piazza Plebiscito, aspettando il countdown con CDM Dj Set, Domenique Las Bass & Modern Jungle Band e La Trita ad allietare la serata, che ha registrato il saluto dal palco del sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, e di Enrico Graziani, per il coordinamento "No Ombrina".

A concludere il programma, un tuffo invernale nel mare di Giulianova.

"Abbiamo finalmente festeggiato, - scrivono dal coordinamento - sono stati anni intensi e gli ultimi mesi una vera e propria corsa contro il tempo. La grande manifestazione di Lanciano con i 60mila, il festival estivo Trivelle Zero, il Parco marino, 'l'accoglienza' a Renzi a L’Aquila, i due sit-in in centinaia sotto al Ministero a Roma, le conferenze stampa, i documenti, le diffide, gli incontri con gli altri comitati e movimenti in Italia che ci hanno aiutato, le denunce. Siamo partigiani del nostro paese. Lottiamo per vincere. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo e avevamo ragione. Ora continueremo a difendere il nostro bel paese e chiediamo a tutti di impegnarsi.