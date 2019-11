Dopo un'estate passata ad allenarsi, il giovane portiere vastese Vittorio Antonino ha firmato ieri il suo primo contratto da professionista con la Virtus Lanciano. Un triennale che lo logherà alla società di serie B sino al 2018; un traguardo- il primo si spera di una lunga serie- che riempie di gioia tutti coloro che in questi anni hanno creduto in lui. Un percorso, quello sin'ora intrapreso dal portiere classe 1998, iniziato nella Bacigalupo con Maurizio Baiocco e alla Virtus Vasto con mister Lucio Rullo, proseguito poi in questi ultimi due anni con gli allievi nazionali della Virtus Lanciano ed il debutto in Primavera nella scorsa stagione.

In seguito, questa estate, la chiamata in ritiro con la prima squadra, esperieza davvero importante e che gli ha dato la possibilità di allenarsi insieme a portieri d’esperienza come Vincenzo Aridità e Angelo Casadei, agli ordini del preparatore dei portieri Alberto Bartoli. E ora, dopo la convocazione in Tim Cup arrivata esattamente un mese fa (LEGGI), per Vittorio Antonino arrivano ulteriori soddisfazioni, le quali gli daranno ancora più la forza, la voglia e l'entusiasmo per continuare a crescere e migliorare.