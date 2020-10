È il giorno della grande manifestazione contro le nuove trivellazioni in Adriatico 'No Ombrina'. L'appuntamento è per le prime ore del pomeriggio nella zona industriale di Lanciano. La manifestazione si snoderà da viale Cappuccini, per proseguire poi in direzione Centro, continuando in Via Ferro di Cavallo fino a Via Dalmazia. Proseguirà poi in Via Dalmazia per svoltare a sinistra in Corso Trento e Trieste, procedendo lungo tutto il Corso fino a Piazza Plebiscito. Dal palco ci sarà un breve intervento unitario, la lettura di due testi di studenti selezionati con il concorso lanciato dal coordinamento e poi, a seguire, un concerto.

"In queste ore - si legge sul sito dell'evento - sono salite a 370 le adesioni che continuano ad arrivare senza sosta; comitati, enti, associazioni, movimenti, sia abruzzesi che nazionali. Nell’elenco delle adesioni spicca una categoria particolare, quella dei traboccanti, i gestori dei simboli della nostra costa, il trabocco. Addirittura è pervenuta l’adesione di un Comune svizzero, Rougemont, che sarà presente con una delegazione e 2 consiglieri comunali!".

Alcuni numeri dell’organizzazione:

–370 adesioni di enti, comitati, associazioni, sindacati, partiti, diocesi, aziende, organizzazioni di categoria (al 20 maggio; si può aderire fino all’ultimo minuto!);

–60.000 volantini distribuiti;

–2.000 bandiere in distribuzione in questi giorni;

–oltre 20.000 visualizzazioni di 10.000 utenti da 51 paesi per le pagine del sito dedicato aperto per l’occasione solo 24 giorni fa (www.stopombrina.wordpress.com);

–oltre 20.000 visualizzazioni in tre giorni del video-tributo a Lucio Dalla“Com’è profondo il mare” realizzato da 35 artisti abruzzesi (tenendo conto solo di due dei tanti siti che hanno caricato il video); [IL VIDEO]

–oltre 21.000 visualizzazioni in 20 giorni di altri video realizzati per l’occasione (tenendo conto solo dei siti principali su cui sono caricati);

–una media di 85.000 visualizzazioni a settimana solo per la pagina facebook ufficiale NO OMBRINA (con 7.500 fan, con crescita di circa 1500 a settimana) e senza considerare quelle delle organizzazioni/attivisti aderenti maggiormente coinvolte;

–20 incontri pubblici in Abruzzo e 15 nel resto d’Italia (Trento, Bologna, Brescia, Milano, Roma, Napoli, Benevento, Foggia, Bari, Jesi, Termoli, Atena lucana, Muro lucano, S. Elpidio a mare e Viggiano);

-una biciclettata preparatoria a Pescara con 400 partecipanti;

-centinaia di foto per il contest, con immagini, tra l’altro, da Kuala Lumpur, Sidney, Valencia, Salvador de Bahia, Parigi, Barcellona, Siviglia, Messico, Berlino, Cordova, Bilbao, Bordeaux, Interlaken, Cuba, Islanda, Magonza, Bruxelles.

-flash-mob spontanei a Roma e Bologna.

-decine di comuni che in queste ore stanno approvando delibere di adesione e mobilitazione.