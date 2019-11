Profondo cordoglio in Abruzzo per la scomparsa di Nicola Bellisario, 94enne pedagogista e politico lancianese. Il suo impegno politico lo aveva portato all'elezione alla Camera dei deputati nella 6ª legislatura, dal 1972 al 1976. "E' stato un apprezzato e appassionato insegnante - ricorda Nico Sallese, amico vastese che con Bellisario ha condiviso le militanza nella Democrazia Cristiana -. Un fine pedagogista che ha sviluppato la scuola della totalità.

Il suo impegno fu molto importante anche per lo sviluppo della Val di Sangro. Insieme ad altre persone di spessore fece in modo che lo sviluppo di questo territorio non venisse intaccato da una raffineria, come era in progetto. Al posto della paventata Sangro Chimica - ricorda Sallese - arrivo in Val di Sangro la Sevel, con i benefici in termini occupazionali che oggi conosciamo".

I funerali di Nicola Bellisario si svolgeranno domani, 17 marzo, alle 15 presso la cattedrale di Lanciano.