Lorenzo Costantini volerà a Philadelphia per sottoporsi alla cura sperimentale per cercare di curare la leucemia che lo ha colpito. La raccolta di solidarietà, partita da Lanciano, città del giovane calciatore, e diffusasi in Abruzzo e in tutta Italia, ha permesso di raccogliere la cifra necessaria, 600mila euro, in un breve lasso di tempo. A darne notizia è la stessa famiglia, attraverso il sito della Onlus e la pagina facebook collegata.

"La famiglia Costantini, nel ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo dei 600,000 dollari, necessari per consentire le cure di Lorenzo, comunica che l’importo previsto è stato raggiunto e successivamente la famiglia ne darà dettagliatamente conto.



Inoltre la Onlus e la famiglia Costantini, non volendo approfittare della INFINITA bontà e solidarietà dimostrata da tutti comunica che la raccolta debba ritenersi conclusa.



Chiunque intenda ancora contribuire, per consentire alla Onlus di sostenere le spese di viaggio e di soggiorno sia della famiglia che di Lorenzo per l’intera durata della convalescenza negli Stati Uniti, può farlo liberamente, mediante versamenti bancari o paypal.



Informiamo inoltre che nel caso dovessero esserci eccedenze di fondi la Onlus provvederà tempestivamente a devolvere tale importo ad altra persona bisognosa di cure o in beneficenza ad altra Onlus.



Le raccolte di fondi con salvadanai non sono più necessarie, si invita pertanto a rimuoverle e a non organizzare eventi per altre raccolte fondi a favore della Onlus salvo autorizzazione scritta da parte della Onlus stessa Lorenzofacciungoal".

Da quando era partita la raccolta tante sono stai i salvadanai posizionati nelle attività commerciali, nei bar, nei luoghi pubblici, per raccogliere denaro a favore della lotta del giovane lancianese contro la leucemia. Molte anche le iniziative legate al calcio, la grande passione di Lorenzo, con tornei e manifestazioni varie dedicate alla raccolta fondi. Il cuore degli abruzzesi e degli italiani ha fatto goal. La speranza di tutti, ora, è che le cure a cui si sottoporrà Lorenzo possano restituirlo alla bellezza della vita.