La gara di solidarietà è giunta a metà del percorso. Ammonta a 225mila euro la cifra che gli abruzzesi hanno donato a favore della famiglia di Lorenzo Costantini, il calciatore lancianese di 20 anni affetto da una malattia rara, la leucemia linfoblastica acuta di tipo B Common Philadelphia positivo. Siamo a metà del guado.

Servono altri 225mila euro per raggiungere la fatidica soglia dei 450mila necessari a consentire a Lorenzo di andare negli Stati Uniti per usufruire di una cura sperimentale messa a punto dall'altra parte dell'Oceano.

Si moltiplicano le iniziative. La scorsa settimana, la corare Warm Up ha dedicato a Vasto Marina un concerto con raccolta fondi, mentre a Casalbordino il mondo sportivo è sceso al fianco della famiglia del ragazzo. A Lanciano gara di solidarietà tra i cittadini e in Comune, dove da domani verrà allestito un punto raccolta nell'Ufficio economato, in via dei Frentani.

Il calciatore abruzzese della Nazionale, Marco Verratti, ha messo all'asta su Facebook la sua maglia dei mondiali, la numero 23. Si può fare un'offerta fino alla mezzanotte di sabato.

Chiunque volesse fare un’offerta per consentire a Lorenzo Costantini di curarsi può effettuare un bonifico con l’Iban IT34F0103077751000000319078, intestato a Lorenzo facci un goal, Banca Monte dei Paschi di Siena, o andare in una delle filiali dell’istituto di credito, puà donare una somma attraverso sistema Paypal (clicca qui), o portare direttamente l'importo al papà di Lorenzo, presso l'autofficina Pasqualino Costantini in viale Cappuccini 1, telefono 0872 42020. Tutti insieme possiamo aiutare il ragazzo a vincere la partita più importante.