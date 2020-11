Sono due i morti nel terribile scontro avvenuto sull'A14 in direzione sud, tra Ortona e Lanciano, poco dopo le 14. A perdere la vita nell'incidente sono stati i coniugi Cristine Marie Fafra, 68 anni, e Ugo Mastrangioli, 70 anni. Originari di San Felice del Molise vivevano da anni in Belgio, da cui stavano facendo ritorno verso il paese molisano per un periodo di vacanze estive. Viaggiavano sulla loro Mercedes quando, per cause al vaglio della Polizia autostradale, sono stati tamponati da un camion. Si è quindi innescata una micidiale carambola, in cui sono rimaste coinvolte altre 5 vetture e un altro mezzo pesante.

Diversi i feriti, alcuni in gravi condizioni, uno di questi, G.R., di Pianella, è stato trasportato a Pescara con l'eliambulanza in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Malori anche tra le persone che sono rimaste bloccate in autostrada a seguito dell'incidente. Per diverse ore Vigili del Fuoco e sanitari del 118 hanno operato sul posto, mentre Polizia e personale della società Autostrade si è occupato di viabilità e rimozione delle vetture incidentate.

17.30 - La circolazione è stata riaperta anche in direzione sud sul tratto interessato dall'incidente dell'A14. Al momento c'è una coda di 4 km tra Pescara Sud e Lanciano in quanto si procede su una sola corsia.

15.00 - Sulla A14 Bologna-Taranto, per un tamponamento tra sei autovetture e due camion, avvenuto intorno alle ore 14:00, all' altezza del km 406, è stato chiuso il tratto compreso tra Pescara sud e Lanciano verso Bari. All' interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato e la coda di un chilometro che si è formata tra Ortona e Lanciano defluisce sulla corsia di sorpasso; nella stessa direzione 4 km di coda tra Pescara sud e Ortona, dove è ancora possibile uscire dall' autostrada. Chi viaggia in direzione di Bari trova l' uscita obbligatoria a Pescara sud e il rientro in autostrada può avvenire a Lanciano, dopo aver percorso la provinciale 44, la statale 16 e la provinciale 82. Consigliamo però di uscire a Pescara ovest, seguire le indicazioni per Chieti, Guardiagrele, Casoli, la statale 16 con rientro a Val di Sangro. In direzione di Pescara si è formata una coda di 2 km per curiosi tra Lanciano ed Ortona. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell' evento.