Due posti da educatore, a tempo indeterminato. La cooperativa sociale Samidad di Lanciano (Chieti) ha pubblicato un bando, per titoli ed esami, per "il reclutamento di due educatori da impiegare nella propria Comunità familiare per minorenni" denominata "Pegaso" e situata a Lanciano. "Pegaso" accoglie minorenni destinatari di provvedimenti tutelari decretati dal Tribunale dei minorenni o emessi dal giudice tutelare.

"Le persone idonee a ricoprire il ruolo di educatori - spiegano alla Samidad - debbono avere una formazione tecnico pratica che permette loro di gestire situazioni relazionali complesse e debbono avere spiccate capacità organizzative e di problem-solving. Costituisce titolo preferenziale esperienza lavorativa pregressa". Gli educatori saranno scelti in base ai titoli e ad una prova selettiva comprensiva di un test scritto, su argomenti di cultura generale e sulle norme riguardanti i servizi socio-assistenziali, e di una prova orale.

Le domande di partecipazione debbono essere inviate entro il 13 dicembre prossimo. Info e contatti: serviziterritoriali@samidad.it