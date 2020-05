Due giorni di sospensione per tutte le attività amministrative della Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato (acqua, fogne e depurazione) in 92 Comuni della provincia di Chieti.

La causa dello stop forzato è "l'ennesimo tentativo di furto ai danni dell'azienda messo a segno la scorsa notte", spiega Domenico Scutti, presidente del consiglio d'amministrazione. "I malviventi si sono introdotti all'interno degli uffici forzando le finestre e arrecando numerosi danni allo stabile, in particolare in alcuni uffici e nell'archivio che è stato completamente messo a soqquadro. I ladri cercavano la cassaforte, che però non conteneva né denaro né valori, che è stata quindi scassinata come anche i distributori di cibo e bevande. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso e per questo motivo sono state sospese tutte le attività amministrative della giornata di oggi e probabilmente anche per quella di domani. Ci scusiamo per gli eventuali disservizi".