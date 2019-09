Manifestazione di protesta degli studenti delle scuole superiori di Lanciano contro la petrolizzazione della costa abruzzese. Sono stati circa duemila i partecipanti alla protesta che si è snodata per l'intera città a partire da piazzale Cuonzo fino a giungere sotto il municipio in piazza Plebiscito. Gli studenti contestano che l'Abruzzo da regione verde d'Europa diventi distretto minerario, con pozzi di idrocarburi disseminati in terra e in mare. (Ansa)