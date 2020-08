Due titolari di società di trasporto e un intermediario abruzzese sono stati arrestati dalla polizia giudiziaria del tribunale di Lanciano per il reato di associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta della Procura sulla regolarita' del rilascio delle autorizzazioni delle licenze di noleggio con conducente.

Si tratta di due titolari di societa' operanti a Roma nel settore trasporti, aeroporto Fiumicino, e di un intermediario abruzzese che si occupava di procacciare le licenze in regione.

Due arrestati sono originari di Schiavi di Abruzzo: Fabio Falasca, 45 anni, titolare della Blu Car autonoleggi, Agostino Forte, 45 anni, titolare della Airport Shuttle Bus. Agli arresti anche Sebastiano Di Maria, 42 anni, di Manoppello.

Il gip del tribunale di Lanciano, Massimo Canosa, ha ordinato le misure cautelari in carcere e "riconosciuto come componenti dell'associazione a delinquere Antonio e Angelo Bianco di San Vito Chietino, padre e figlio", ha detto il procuratore di Lanciano, Francesco Menditto. Angelo Bianco, 55 anni, funzionario del comune di San Vito Chietino, firmava le licenze oggetto dell'inchiesta e secondo l'accusa avrebbe "intascato tangenti mascherate da affitti per il ricovero delle auto per decine di migliaia di euro". (Agi)