Hanno preso il via, con la costruzione della prima rotatoria all’altezza di Mozzagrogna, i lavori lungo la ex Strada Statale 524 che collega Lanciano e Fossacesia. Le opere, per una spesa complessiva di 1,5 milioni di euro, prevedono la costruzione delle rotatorie a Mozzagrogna, e a Villa Romagnoli, il rifacimento del tratto di strada compreso fra le due rotatoria e la realizzazione della pista ciclabile.



"Abbiamo messo in cantiere un intervento molto atteso e che comporterà notevole benefici per la viabilità, specie durante il periodo estivo, quando il traffico è più intenso per via delle numerose presenze turistiche – dicono il Presidente Enrico Di Giuseppantonio e il vice Presidente nonché Assessore alla viabilità Antonio Tavani.



Questa arteria è molto trafficata perché collega Lanciano e l’entroterra alla costa: in particolare grazie all’eliminazione del semaforo all’altezza di Mozzagrogna si eviterà il formarsi di lunghissime code di auto e l’inevitabile rallentamento del traffico veicolare, con notevoli benefici anche per l’ambiente dal momento che le lunghe code di auto ferme riversano i loro scarichi nell’ambiente circostante. Ma, soprattutto, i lavori renderanno più sicura una strada che è stata teatro di troppi incidenti, alcuni dei quali gravissimi.



Vorremmo evidenziare – concludono il Presidente Di Giuseppantonio e il Vice Tavani - che l’intervento ricade in un’area tratturale e dunque sottoposta a particolari tutele e che per avviare i lavori è stato necessario ottenere il rilascio di una serie di autorizzazioni e nulla osta. Speriamo di riconsegnare al più presto ai cittadini un tratto di strada sicuro ed adeguato alle loro esigenze di mobilità".