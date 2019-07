Controlli antidroga dei carabinieri: marijuana negli slip, due denunciati

Una decina di grammi di marijuana negli slip. Per questo, un ventenne di Lanciano e il suo coetaneo che era in macchina con lui sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Lanciano.

I militari, agli ordini del capitano Vincenzo Orlando, sono impegnati in una serie di controlli antidroga.

"Dopo - racconta il comandante - i numerosi sequestri degli ultimi tempi, anche di ingenti quantitativi, prosegue l’attività di contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, grave fenomeno che costituisce una delle principali forme di arricchimento per la criminalità, della Compagnia dei carabinieri di Lanciano. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile riuscivano ad individuare, nella zona del parco delle Rose, due giovani che si muovevano a bordo di un’utilitaria di colore blu. Raggiunti i due ragazzi, che sin da subito mostravano un atteggiamento irrequieto e nervoso, i carabinieri procedevano ad una perquisizione personale che parte dei carabinieri della Compagnia di Lanciano prosegue senza sosta. Specifici servizi infatti sono stati messi in atto nelle aree considerate maggiormente a rischio; pedinamenti ed osservazioni quotidiani, da parte dei militari dell’Arma frentana nei confronti di soggetti di interesse operativo, hanno permesso di individuare luoghi e modalità di spaccio e di conseguire importanti risultati operativi. Ieri pomeriggio, proprio durante uno di questi servizi preventivi, i carabinieri sequestravano diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che i due avevano celato all’interno degli slip, tutte avvolte in cellophane e del peso complessivo di 10 grammi circa. La droga è stata sottoposta a sequestro ed i due ragazzi G.F. e T.A., entrambi ventenni del luogo, sono stati di conseguenza denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Inoltre, all’atto del controllo, il G.F., autista dell’autovettura , si rifiutava di essere sottoposto agli accertamenti per verificare lo stato di alterazione psicofisica e per tale motivo si è visto sequestrare il mezzo, ritirare la patente ed è stato denunciato anche ai sensi dell’art.187 co.8 del Codice della Strada per il quale rischia l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro".