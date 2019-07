Ztl, l’assessore Caporale risponde ad Ascom: "Costante informazione errata"

“A seguito del sopralluogo effettuato il 5 febbraio 2018, con relazione redatta il 20 febbraio 2018, il Ministero dei Trasporti-Provveditorato delle Opere Pubbliche Abruzzo ha evidenziato, in seguito alla visita in città, come le ztl ad oggi costituite siano correttamente regolamentate”.

Così l’assessore alla Mobilità, Francesca Caporale, risponde alla nota di Ascom che chiedeva ancora a gran voce la sospensione della stessa [LEGGI QUI].

“Nella nota ministeriale - prosegue la Caporale - si precisa inoltre che i pannelli a messaggio variabile dovranno riportare la dicitura "ztl attiva-ztl non attiva": così sarà anche a Lanciano non appena verrà terminato l'intervento di riparazione del pannello all'ingresso di corso Roma".

"Le ZTL di Lanciano - dice ancora l’assessore - sono state giudicate conformi e a norma anche da tecnici ministeriali: una costante informazione errata rivolta alla cittadinanza da parte di Ascom non fa altro che creare confusione e disorientamento nei cittadini. Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e corretto, - conclude - perché chiunque lavori o dica di lavorare per la collettività deve avere come fine ultimo quello dell'interesse pubblico”.