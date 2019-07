A Niva Bazzan il premio Donna Bontà 2019

Si terrà venerdi 19 luglio alle ore 21 al Polo Museale a Lanciano la manifestazione conclusiva della settima edizione del "Premio Donna Bontà-città di Lanciano”.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione La Luna di Seb e vede il coinvolgimento di diverse associazioni che operano nel territorio: Cri, I Colori dell'Iride, Avo, Unitalsi, Agape, Percorsi, San Vincenzo de Paoli. Quest'anno a salire sul palco per ricevere il significativo riconoscimento sarà Niva Bazzan. Moglie del dottor Carlo Martelli, madre di tre figli. Fondatrice del Centro Anfass di Lanciano. Una realtà molto conosciuta in città che da anni si occupa dei ragazzi disabili.

Alcuni mesi fa la famiglia Martelli si è trovata in prima pagina, protagonista di uno dei fatti di cronaca più brutti avvenuti nel nostro territorio, in balia di rapinatori, i coniugi Martelli hanno vissuto una notte da incubo. Un episodio drammatico che ormai tutti conoscono e di cui Niva non ama molto parlare. Ha reagito con dignità, trovando la forza di perdonare. Un perdono che non significa assolvere dalle responsabilità chi ha commesso un reato efferato ma, come dice lei stessa “perdonare per se stessi, per ritrovare la pace, per non essere divorati dal risentimento e dai pensieri negativi”.

Oltre alla premiazione “Donna Bontà città”, si terrà anche la premiazione di Donna Più, premio riservato a quelle donne che si distinguono a livello nazionale ed internazionale in diversi campi. Il premio andrà all’associazione DONNE IN CAMPO Chieti-Pescara, che vede circa 600 associate impegnate nel mondo agricolo.

Ci sarà anche una parentesi musicale dedicata agli Anni 60 con Pasquale Costantini e Piergiorgio La Morgia.