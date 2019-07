Gli studenti per il turismo, sabato 20 la presentazione del progetto

Si terrà sabato 20 luglio, dalle ore 17, al teatro di Castel Frentano Di Loreto - Liberati, il convegno di chiusura del progetto Pon sul patrimonio culturale, artistico e paesaggistico che ha visto come protagonisti gli alunni dell’istituto comprensivo di Castel Frentano.

Gli studenti, partendo dallo studio della Madonna della Selva, statua lignea di scuola abruzzese del XIV secolo, opera d’arte più antica conservata a Castel Frentano, hanno poi allargato lo studio alla storia del proprio paese, attraverso i laboratori hanno progettato e realizzato prototipi di stampa 3D e infine hanno ideato un percorso turistico con le emergenze storiche-artistiche più interessanti.

Tale percorso turistico, individuato da targhe localizzate nei pressi dei monumenti, verrà presentato dagli alunni nel tardo pomeriggio di sabato 20 luglio 2019 a quanti interverranno alla manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Ripensiamo il Centro Storico” dal titolo: Settecento anni di storia tra Via della Rosa e Via dei Cinque Ponti con cena tradizionale e balli popolari in Piazza Caporali.