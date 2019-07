La minoranza sfiducia Giacinto Verna, la mozione nel prossimo consiglio comunale

“Mozione di sfiducia per la revoca delle deleghe da assessore e vice sindaco a Giacinto Verna”. È questo il primo punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, in programma per venerdì 19 luglio e presentato dai consiglieri di minoranza.

“L’aula del consiglio comunale è quella preposta ad affrontare determinati temi. - afferma la consigliera di Libertà in Azione, Tonia Paolucci - Nell’ultima assise non si è accennato a nulla e ora vogliamo che Verna si prenda le sue responsabilità proprio da quei banchi che rappresentano il suo ruolo”.

Il riferimento è chiaramente al post su Facebook di qualche settimana fa, in cui il vicesindaco accusava i cittadini di essere “inutili” [LEGGI QUI], post comparso e poi cancellato dalla bacheca di Verna, a seguito delle polemiche per la dismissione del campo “Esposito” dalla Villa delle Rose.

“Non era mai successa una cosa simile a Lanciano - prosegue la Paolucci - e anche le successive parole del sindaco sono per noi inaccettabili. Soprattutto se arrivano da una maggioranza che ha fatto della comunicazione non ostile e dei toni pacati nel dibattito politico uno dei suoi cavalli di battaglia. Vale solo per gli altri?”.

Un atto dovuto, quindi, per la minoranza in consiglio comunale che, anche immediatamente a ridosso dell’accaduto, aveva voluto rimarcare “l’incapacità di reggere l’impegno richiesto per il ruolo che Verna ricopre” [LEGGI QUI].

“Siamo certi che in consiglio vedremo l’ennesima dimostrazione di compattezza opportunista della maggioranza - chiosa la Paolucci - ma in questo caso le scuse social, ahimè, non bastano”.

Ma questo è solo il primo punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. A seguire ci sarà l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 e altri ben 24 debiti fuori bilancio.