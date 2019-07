Approvato all’unanimità il bilancio 2018 di Confidimpresa Abruzzo

È stato approvato all’unanimità il bilancio 2018 del ConfidImpresa Abruzzo nell’assemblea che si è svolta nella sala Buccella a Lanciano. Si tratta del primo bilancio dopo gli adeguamenti alle normative vigenti che hanno richiesto la trasformazione della cooperativa in Spa e la revisione dello statuto.

“Il 2018 è stato un anno intenso. - ha dichiarato Fabrizio Bomba presidente di ConfidImpresa Abruzzo - Oggi siamo una Spa, il nostro bilancio viene verificato da KPMG una delle 4 società di revisione più importanti a livello mondiale. Sono soddisfatto per il risultato raggiunto anche se c’è ancora tanto da fare. Nel 2018 abbiamo prestato garanzie ai soci per oltre 1 milione 200 mila euro a dimostrazione di un Confidi attivo e patrimonializzato. Mentre le garanzie complessivamente prestate ai soci ammontano a circa 4 milioni 700 mila euro di cui 2 milioni di euro ad imprese operanti nel manifatturiero, 600 mila euro nel settore edile, 750 mila euro nelle attività commerciali. Un bilancio assolutamente positivo, dunque, che consente, in un futuro non certo facile, soprattutto per le piccole imprese, di trovare nel Confidi un utile alleato”.

I dati del bilancio sono stati illustrati da Ermando Bozza, consulente e contabile fiscale, mentre la relazione del collegio sindacale è stata illustrata dal presidente Luciano De Angelis. Ai lavori sono intervenuti anche il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo e l’assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo. “Mi lega a questa cooperativa una amicizia antica. Questo è uno di quei Confidi con cui la Regione Abruzzo vuole operare”, ha detto Febbo parlando del nuovo bando Abruzzo Crea nato per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Dal bilancio emerge la gestione attenta e prudente con cui si è affrontata la fase del cambiamento. “Il nostro Confidi è fra quelli più solidi in Abruzzo. Ora dobbiamo puntare sui soci, fare squadra. Abbiamo idee, entusiasmo.- ha sottolineato Fabrizio Bomba annunciando varie iniziative messe in atto - Sosteniamo i progetti innovativi finalizzati al miglioramento dei processi aziendali in ambito produttivo, sostenibilità ambientale, sicurezza sul lavoro, sosteniamo le start up, i giovani che vogliono mettersi in gioco”.

Non è mancata la commozione soprattutto negli occhi di Dario Buccella, direttore del Confidi quando Bomba ha annunciato l’istituzione di una borsa di studio intitolata al compianto Ferdinando Buccella, fondatore della cooperativa. La borsa di studio è rivolta ai figli dei soci e nasce per sostenerli nel loro percorso dopo il diploma o la laurea.

Ad inizio assemblea sono stati cooptati tre nuovi componenti del CdA, Mayk Gnagnarella, Marcello Di Menno Di Bucchianico, Marco Memmo, eletti all’unanimità dall’assemblea. Gli altri componenti del Cda, ricordiamo, sono Roberto Gentile, Antonio Di Menno Di Bucchianico, Luca Annibale.