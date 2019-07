Scontro in via per Treglio, motociclista 26enne in gravi condizioni

Grave incidente in via per Treglio nella tarda mattinata di oggi. Un 26enne, D.N.A. le sue iniziali,è stato trasportato al Renzetti in gravi condizioni dopo essersi scontrato, mentre era in sella alla sua moto proveniente da Treglio, con il pick-up, guidato da D.P., per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

A seguito dell'impatto il centauro è volato contro il parabrezza dell'auto e poi ricaduto pesantemente sull'asfalto ed è poi finito contro un paletto di cemento posizionato a bordo strada. La moto, scivolata via per diversi metri, ha preso fuoco.

I sanitari del 118 avevano in un primo momento richiesto l'intervento dell'elisoccorso ma, valutando la gravità delle sue condizioni, hanno disposto l'immediato trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lanciano e i carabinieri per i rilievi di legge.

Il traffico è stato deviato per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.

Il ragazzo è stato poi trasferito all'ospedale di Pescara con trauma cranico, toracico ed addominale importante.

seguono aggiornamenti