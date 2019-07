Avaria al pannello, sospesa la ZTL nel quartiere Borgo

Sospesa la ZTL nel quartiere Borgo a causa di un’avaria al pannello all’ingresso di corso Roma.

Dalle ore 20 di venerdì 5 luglio, infatti, il pannello elettronico posto al varco n.6 in ingresso da corso Roma ha dato segni di malfunzionamento, a più riprese.

Nonostante i vari tentativi di riparazione e persistendo l'avaria, il dirigente ha ordinato con effetto immediato la sospensione della ZTL nel quartiere Borgo fino a nuova disposizione.

La sospensione durerà fino alla riattivazione del pannello. La ZTL resta invece regolarmente in vigore nel quartiere Lancianovecchio.

“Nel periodo stimato del guasto, cioè dalle ore 20 di venerdì 5 luglio, gli uffici attiveranno tutte le procedure necessarie per sanare gli eventuali transiti non autorizzati in considerazione del malfunzionamento del pannello. Il servizio segnaletica dei Lavori Pubblici - commenta l’assessore alla Mobilità, Francesca Caporale - si è immediatamente attivato, richiedendo l'intervento della ditta che ha fornito i pannelli già lunedì mattina. I dispositivi sono in garanzia, il problema sarà risolto nel giro di 10 giorni”.