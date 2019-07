Il presidente Giuliante al Tua day: "Vogliamo lavorare per un recupero di credibilità"

A Lanciano, nell'Officina Storica ex Sangritana, si è svolta la quarta edizione del Tua Day, la convention annuale dell'azienda di trasporti della regione Abruzzo.

All'evento di TUA Spa, oltre al Consiglio di Amministrazione di Tua Spa presieduto da Gianfranco Giuliante, hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il vice presidente del consiglio regionale, Roberto Santangelo, il sottosegretario alla giunta regionale, Umberto D'Annuntiis.

“La presenza dei vertici Tua e delle istituzioni tutte dimostra la grande attenzione ed il grande affetto dell’azienda a questo territorio. - ha detto il governatore Marsilio - Il trasporto pubblico locale resta uno degli indicatori più puntuali del grado di civiltà di un popolo e noi, come Regione, faremo di tutto per mantenere alto questo livello”.

Approvato durante la convention anche il bilancio di esercizio 2018, chiuso con un utile di 34.029 euro (accantonato a riserva straordinaria) derivante dalla differenza dei costi di produzione che ammontano ad 128.982.708 euro e dal valore della produzione di 129.657.730 euro.

In generale, il bilancio ha fatto registrare la riduzione di costi della produzione di 410.073 euro rispetto all'esercizio precedente ed un minore valore della produzione di 701.295 euro, sempre rispetto al 2017 che hanno compensato la riduzione dei contributi pubblici tra i due anni in esame. Il risultato positivo del bilancio 2018 è stato ottenuto nonostante l'ulteriore diminuzione della contribuzione pubblica ed in assenza di variabili e di sopravvenienze di eventi straordinari.

"Il bilancio fotografa, a consuntivo, i risultati raggiunti. Questa è la base su cui costruire il bilancio di previsione e il piano programma che verranno licenziati nel mese di luglio e nei quali andremo ad indicare, viceversa, le prospettive strategiche e gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo che questa società intende realizzare. E' evidente – ha sottolineato il presidente di TUA SPA, Gianfranco Giuliante - che ciò sarà possibile dal combinato disposto delle nostre e delle altrui capacità di lavoro. Vogliamo assumerci responsabilità, vogliamo lavorare per un recupero di credibilità, spesso messa in discussione per fattori marginali, implementando un processo già in atto di miglioramento di performance economiche e gestionali. Ciò potrà avvenire – ha puntualizzato il presidente di TUA SPA - se avremo la costanza di un'analisi delle criticità e potenziamento delle risposte conseguenti”.

Durante la convention, presentato anche il nuovo cda dell’azienda composto, oltre al presidente Giuliante, Barbara Petrella, Antonio Prospero, Anna Lisa Bucci e Guido Cerolino Forlini.