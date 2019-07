Seconda ambulanza del 118, fissa a Lanciano h24

È stata votata all’unanimità nel pomeriggio la risoluzione presentata dal consigliere regionale Pd Silvio Paolucci nella V Commissione Sanità sulla seconda postazione di emergenza urgenza su Lanciano che mira a rendere a 24 ore la copertura. Un anno fa, infatti, è stata istituita la postazione per la prima volta, in funzione sperimentale per 12 ore. Oggi si completa il percorso.

"Un grande risultato per Lanciano e per il comprensorio frentano. - afferma l’ex assessore Regionale Paolucci che comunica la votazione unanime - Con questa risoluzione e con l'impegno assunto dall'assessore Nicoletta Verì, andiamo a completare un percorso nato un anno fa, quando abbiamo creato ed istituito la II postazione 118 a Lanciano grazie alla condivisione con l'Amministrazione comunale ed anche con il consigliere Francesco Taglieri con cui abbiamo condiviso questo importante percorso salva-vita”.

“Sono contento ed emozionato, - sottolinea il presidente del consiglio comunale frentano, Leo Marongiu - Lanciano è più sicura nei tempi di risposta alle emergenze dunque l'impegno di questi anni si traduce in una realtà che sarà definitiva e stabile per la salvaguardia della salute del nostro comprensorio perché ciò ha un risvolto positivo su tutto il territorio che sarà chiamano meno a supplire una carenza storica della nostra città. È una vittoria di Lanciano e dei cittadini che hanno spinto e voluto questo risultato che ringraziamo per il sostegno”.