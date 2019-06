Corteo per il campo Esposito, in poche decine sfilano lungo corso Trento e Trieste

Sono stati ricevuti dal vicesindaco Giacinto Verna e dall’assessore allo Sport Davide Caporale i rappresentanti del comitato di cittadini formatosi per “difendere” il campo Esposito che, secondo il progetto del nuovo parco Villa delle Rose - Pino Valente, sarà smantellato definitivamente [LEGGI QUI].

Una chiacchierata a tratti cordiale, a tratti dai toni più accesi, in cui sono state espresse le perplessità all’amministrazione, dopo un corteo partito proprio da Villa delle Rose, che però ha visto la partecipazione soltanto di poche decine di persone.

“Il nostro è un movimento spontaneo nato tra cittadini perché non ci va giù la dismissione dell’Esposito. - dice Franco Di Bucchianico, tra i promotori della protesta - Re di Coppe e il Di Meco non sono una soluzione e poi se nel progetto iniziale del ‘Central Park’ il campo sportivo era previsto, perché tutto ad un tratto è stato eliminato?”.

Seppur in pochi e con tanti rappresentanti politici di Lega e Movimento 5 Stelle locali, questo gruppo di cittadini non si rassegna e, dopo aver raccolto e consegnato circa 300 firme nelle mani del vicesindaco Verna, crede ancora nella possibilità di un cambio di rotta. “Se si vuole, si può. - dice Di Bucchianico a Zonalocale - Abbiamo inoltre la fortuna di avere ben due rappresentanti del territorio in Regione, di cui uno assessore (Francesco Taglieri del M5S e Nicola Campitelli della Lega, ndr) che hanno già mostrato il loro interesse e disponibilità”.

E sul numero esiguo dei partecipanti e sulla polemica con Verna nata ieri sui social [LEGGI QUI], solo poche parole. “Il caldo e l’esasperazione dei toni ha fatto desistere diverse persone - afferma Di Bucchianico - perché si sa che a Lanciano ci si conosce tutti e non ci si vuole mettere gli uni contro gli altri. Sul post di Verna? Che dire, io non mi sono mai sentito inutile, anzi, e bene per le scuse pubbliche, ma vista la gravità dell’accaduto, potrebbero non bastare”.