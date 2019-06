Atti vandalici alla Villa comunale di Castel Frentano

Non ci sono ancora ipotesi su chi siano i vandali che, nella notte, hanno deturpato il monumento all’interno della Villa comunale di Castel Frentano.

Scritte ingiuriose ed improperi sono comparsi stamattina ai piedi del monumento nel parco intitolato al senatore Errico D’Amico che si trova all’ingresso del paese.

E sebbene a Castel Frentano ci siano diverse telecamere di videosorveglianza, soprattutto in prossimità degli ingressi al paese, non ce ne sono né all’ingresso, né all’interno della villa per cui, al momento, non ci sono ancora ipotesi su chi possa essersi reso protagonista di tale gesto.

Sul fatto indagano le forze dell’ordine locali.