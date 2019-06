L’hospice Alba Chiara spegne le sue prime 8 candeline

Spegne 8 candeline l’hospice Alba Chiara di Lanciano, nato nel giugno 2011 nella struttura in via Belvedere.

L’hospice, diretto dal dottor Pier Paolo Carinci, è una struttura residenziale che ha le caratteristiche di una casa, rappresenta un’offerta socio-sanitaria con bassa tecnologia, ma con elevata “intensità assistenziale” e competenze specialistiche. Si propone come alternativa all’abitazione della persona ogni qualvolta vi siano situazioni non più gestibili a domicilio, sia che si tratti di sintomi dovuti alla malattia che sono difficili da gestire a casa o di esigenze di altro genere (ad esempio se la persona è sola o se i parenti non sono in grado, anche momentaneamente, di fornire l’assistenza necessaria).

Un centro di assoluta eccellenza che festeggerà 8 anni di cure, ascolto e accoglienza, domani, venerdì 21 giugno, gli 8 anni di attività con la santa messa alle ore 18 e a seguire con il concerto di musica d’autore con i BAGG ed un aperitivo per tutti i presenti.