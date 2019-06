Dame di Quartiere, torna la selezione del Mastrogiurato

Torna per il quarto anno consecutivo la selezione delle Dame di Quartiere per la XXXVIII edizione della Rievocazione storica del Mastrogiurato che si svolgerà a Lanciano il 1° settembre 2019 e che prenderà il via il 25 agosto con il mercato medievale internazionale nella Rocca de lo Mastrogiurato nel complesso delle Torri Montanare.

L’associazione il Mastrogiurato, pertanto, invita tutte le donne a partecipare, basta essere maggiorenni e rispondere ai requisiti richiesti di bella presenza, portamento ed eleganza, per provare ad essere per un giorno la protagonista della rievocazione storica più antica d’Abruzzo.

Per essere dame per un giorno e per avere la possibilità di portarsi a casa un book fotografico in abito d’epoca basterà inviare la propria richiesta d’adesione inviando una e-mail a ilmastrogiurato@gmail.com indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed allegando da 2 a 4 foto di cui almeno una in primo piano ed una figura intera. Le candidate saranno contattate successivamente. È possibile inviare la propria candidatura entro l’8 luglio 2019.