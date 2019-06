Festa della Musica e Notte del Parco per il weekend dell’Estate Musicale Frentana

Weekend in musica per l’ Estate Musicale Frentana che promette di accendere il Parco delle Arti Musicali venerdì 21 e sabato 22 giugno, rispettivamente con la Festa della Musica e la quinta edizione della Notte del Parco . Weekend in musica per l’che promette di accendere il Parco delle Arti Musicali venerdì 21 e sabato 22 giugno, rispettivamente con lae la quinta edizione della

L'EMF, infatti, quest'anno festeggerà la Festa europea della Musica con la Scuola Civica di Musica , nel pieno spirito della grande festa popolare e gratuita aperta a tutti coloro che desiderano esibirsi e a tutti i generi musicali. Dalle ore 18 di venerdì 21 giugno, infatti, nel chiostro del Parco delle Arti Musicali, sul palco dell’EMF saliranno gli allievi della Scuola Civica per i tradizionali concerti di fine anno per celebrare insieme la festa nata in Francia nel 1882 e che, negli anni, ha assunto un carattere internazionale diventando uno degli appuntamenti più importanti nel calendari estivi.

Sabato sera, invece, sarà la volta di una vera e propria maratona culturale , in cui andare a passeggio tra le arti in una serata tutta dedicata alla bellezza. E’ la quinta edizione della Notte del Parco , evento inserito all’interno della stagione dell’ Estate Musicale Frentana 2019 organizzata dall’associazione “Amici della Musica”, in programma per sabato 22 giugno, dalle ore 18 fino a tarda serata, nel Parco delle Arti Musicali in largo dell’Appello, a Lanciano.

Si partirà quindi alle ore 18 di sabato 22 giugno, con poesia e letteratura negli incontri con gli autori coordinati dal professor Antonio Spadano , vicepresidente dell’associazione “Amici della Musica”. Alle 19.30 nella sala “Manlio La Morgia”, sarà la volta del concerto dell’ Avos Chamber Music Project e a seguire, alle ore 22, nel chiostro del Parco, l’evento concertistico dell’ Orchestra di Fiati “Pietro Marincola” Città di Lanciano .

Una sorta di notte della cultura , quindi, in cui pubblico e appassionati potranno partecipare a quello che è un vero e proprio evento culturale sotto forma di maratona artistica. L’idea di questa notte nasce dalla volontà di far conoscere il Parco delle Arti Musicali . Un luogo divenuto ormai simbolo per la musica, l’arte, la formazione e la didattica musicale che, con gli eventi culturali programmati al suo interno, è diventato un punto di riferimento per la cultura artistica della città, anche per il suo passato e la sua storia "identitaria” che ha avuto con la presenza dell'attigua chiesa di Santa Giovina , il ruolo rivestito dalla struttura durante la guerra e quello come casa circondariale , prima dell'attuale riconversione in attuale struttura dedicata alla musica e alla cultura.

Inoltre, per l’intera serata sarà possibile degustare finger food , accompagnati dal vino delle migliori cantine locali, grazie ai ristoranti di Taste of Lanciano che proporranno un aperitivo ad hoc per godersi una notte dedicata alla cultura, sorseggiando un buon bicchiere di vino.