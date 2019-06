In migliaia a Lanciano per l’Holi Color Day

Sono stati in migliaia a colorare l’area esterna di Lancianofiera lo scorso sabato 8 giugno, per la quinta edizione dell’ Holi Color Day , la prima a Lanciano. Sono stati in migliaia a colorare l’area esterna di Lancianofiera lo scorso sabato 8 giugno, per la quinta edizione dell’, la prima a Lanciano.

L’Holi, la festa religiosa durante la quale è usanza sporcarsi con polveri colorate per omaggiare un rito di origine indiana , simboleggia la rinascita e la reincarnazione. La Holi Fest, o Festa dei Colori, si è poi trasformata, anche a Lanciano, in un evento dove musica e polveri colorate creano un clima festoso, molto amato dai giovani in cui i significati portati avanti sono la vittoria del bene sul male, l'arrivo della primavera, l'addio dell'inverno, l'incontro con gli altri, la voglia di giocare, ridere, dimenticare i dolori, perdonare e consolidare le relazioni .

“È stata un’edizione particolarmente riuscita, - affermano gli organizzatori di Holi Color - grazie alla presenza numerosissima del pubblico che, fin dalle prime ore del pomeriggio ha affollato la zona Fiera di Lanciano e si sono divertiti insieme ai nostri vocalist e deejay fino a tarda notte, in attesa anche dell’arrivo di Giulia De Lellis e di tutti gli instancabili ragazzi che collaborano per la riuscita dell’evento”.

Un grazie, da parte degli organizzatori, va anche a Lancianofiera nella persona del presidente Franco Ferrante e tutto il CdA, all’assessore a Mobilità e Traffico, Francesca Caporale , al Comando dei Vigili Urbani, alla commissione di Pubblica Sicurezza ed al servizio sanitario per il lavoro svolto durante tutto l’evento.