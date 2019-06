"La Penisola del Tesoro", modifiche alla viabilità per la visita del Touring Club

In occasione della visita organizzata dal Touring Club Italiano a Lanciano per domenica 16 giugno, quale tappa conclusiva della 20esima edizione dell’iniziativa La Penisola del Tesoro [LEGGI QUI], il Settore Programmazione Urbanistica ha pubblicato l'ordinanza con cui adotta provvedimenti relativi alla viabilità delle strade interessate dal percorso.

Ci sarà l’istituzione del divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle 6 alle 22 in piazza Plebiscito, nella piazza prospiciente la chiesa di Santa Maria Maggiore, in via Fieramosca, lungo corso Roma nel tratto tra via Fieramosca e piazza Plebiscito e lungo via dei Frentani tra largo Tappia e largo San Giovanni.

Infine, l’istituzione del divieto di transito dalle 8 alle 20 in piazza Plebiscito, via Fieramosca, corso Roma nel tratto tra via Fieramosca e piazza Plebiscito ad esclusione dei residenti.