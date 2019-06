A Lanciano il primo Premio ITS Award 2019

La Fondazione ITS Sistema Meccanica di Lanciano conferma i numeri di successo che la contraddistinguono in termini di placement (occupazione ad un anno dal diploma) al 90-92% e l’alta qualità della formazione erogata, confermandola anche quest’anno nella categoria “d’eccellenza” nel rapporto annuale di monitoraggio stilato dal MIUR - INDIRE. Quest’anno il successo è ancora più marcato dato che ben il 45% degli studenti del corso in meccatronica, la cui conclusione è prevista per la prima settimana di luglio, ha già un contratto per la quasi totalità presso l’azienda dove ha svolto il periodo di tirocinio formativo (project work).

Proprio per festeggiare tale successo, in particolare in termini di collaborazione con le aziende coinvolte, la Fondazione ha istituito un riconoscimento “per l’impegno in responsabilità sociale” rivolto alle imprese che maggiormente collaborano con l’ITS e soprattutto ne apprezzano i giovani tecnici formati.

Il Premio ITS Award 2019, 1° edizione, verrà consegnato mercoledì 12 giugno, a partire dalle 16 nella sede della Fondazione (Palazzo degli Studi, corso Trento e Trieste, Lanciano) alle aziende che hanno collaborato strettamente con l’ITS negli anni 2018-19 e vede ben ventuno aziende premiate: Sevel, Honda Italia, Denso Manufacturing, Imm Hydraulics, Selmec, Taumat, Adecco, Susta, Tiberina Sangro, Raicam Industrie, Vision Device, Tecnomatic, Gruppo Smape, Fater,Diatec, Omp Ctgroup, Sangro Meccanica, Passeri Technologies, Rsc Enterprise, Tecnomec Sud, Cantine Talamonti.

Il successo dell’ITS si è reso possibile solo grazie alla grande sinergia instaurata tra tutto il partenariato della Fondazione (scuole, università, enti di formazione) con le imprese di tutto l’Abruzzo del comparto meccanica, meccatronica automotive: l’ultima in ordine di tempo è quella realizzata con l’azienda Sevel, la realtà industriale più importante in regione. Ad ottobre 2018 è partito un corso interamente realizzato in collaborazione con questa azienda con periodi di formazione in aula e periodi di formazione on-the job in azienda, con il coinvolgimento di tecnici ed ingegneri propri della realtà produttiva sia per la parte teorica e sia per l’esperienza nei reparti. Questo risultato è il frutto di una progettazione condivisa e di una stretta collaborazione tra l’ITS e la SEVEL-ACADEMY per mettere a punto un programma di studio che corrispondesse alle esigenze richieste.