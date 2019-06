"L’aggressività nei confronti degli assistenti sociali", se ne parla in un convegno a Lanciano

“L’aggressività nei confronti degli assistenti sociali: consapevolezza, prevenzione e tutela” è il titolo del convegno che si svolgerà domani, venerdì 7 giugno a Lanciano, nelll’Auditorium “Gennaro Paone” della BPER in viale Cappuccini. L’evento è stato organizzato dal Consiglio dell’Ordine Regionale, con il patrocinio del Comune di Lanciano, del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali e della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali.

L’ordine regionale ha scelto la città di Lanciano come sede della giornata formativa per esprimere vicinanza e solidarietà a tutta la comunità professionale, ed in particolare alle assistenti sociali colpite dall’ultimo gravissimo episodio accaduto nel mese di settembre dello scorso anno [LEGGI QUI]. Il fenomeno delle aggressioni, sempre più diffuso anche a livello nazionale, chiede necessariamente un impegno da parte di tutte le Istituzioni affinché vengano implementate almeno le misure minime atte a prevenire e contrastare il fenomeno dell’aggressività e a garantire la reale sicurezza e tutela degli operatori.

A tal fine al convegno parteciperanno, oltre che i più autorevoli rappresentanti istituzionali della nostra regione, anche insigni esponenti nazionali, come il presidente dell’Ordine Nazionale degli assistenti aociali, Gianmario Gazzi, e il presidente della Fondazione degli assistenti sociali, Silvana Mordeglia. Daranno il loro significativo contributo alla giornata, Barbara Rosina, coordinatore tecnico della ricerca nazionale sull'aggressività, nonché presidente degli assistenti sociali della Regione Piemonte e Francesca Pia Scardigno, phd dell'Università D'Annunzio di Chieti. Seguiranno le toccanti testimonianze di Teresa Cappiello e di Assunta Gallucci. La seconda parte della mattinata sarà dedicata al confronto sulle modalità per prevenire e contrastare il fenomeno dell'aggressività con i maggiori esponenti istituzionali della Regione Abruzzo.

I lavori inizieranno alle ore 9 e si concluderanno alle 14 e saranno moderati dal giornalista Paolo Castignani.