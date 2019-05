Massimiliano Berghella rieletto sindaco a Treglio con il 76% dei voti

È stato rieletto con il 76% delle preferenze Massimiliano Berghella, di nuovo sindaco a Treglio, dopo il primo mandato.

Le urne hanno dato ragione al lavoro fatto negli ultimi 5 anni e lo hanno premiato con 769 voti su 1093 aventi diritto. Il suo sfidante, Remo Verì, si è fermato a 305 preferenze.

“Questo risultato ripaga il lavoro fatto negli ultimi 5 anni. - dice Berghella a Zonalocale - Oggi per noi è un nuovo punto di partenza per dimostrare che una nuova politica è possibile. Siamo un bel gruppo di giovani, con 4 donne su 10, - prosegue il sindaco - Nei 5 anni appena passati, abbiamo mostrato grande attenzione per uno sviluppo ecosostenibile e quotidiana è stata la nostra relazione con la cittadinanza. Abbiamo dato dimostrazione di trasparenza, onestà e cittadinanza attiva - sottolinea Berghella - e da oggi siamo pronti a partire verso grandi risultati per il futuro”.

E se nei primi 5 anni di governo l’amministrazione Berghella ha dimostrato si è spesa per eliminare le emergenze ambientali presenti sul territorio, oggi promette di ripartire con grande slancio dalla scuola e dai giovani. “Ci piace immaginare Treglio come una piccola perla di borgo culturale, - conclude - e infatti ripartiamo dal teatro e dagli affreschi, per creare un laboratorio per una politica diversa”.

Il movimento di Berghella, Treglio Futura, elegge 8 consiglieri comunali più il sindaco, su 10 membri dell’assise civica.