Lega primo partito, Campitelli: "Radicamento omogeneo su tutto il territorio"

“Siamo il primo partito in Abruzzo con il 35,3% dei voti, mentre alle ultime Politiche del 2018 il 13,9%. Un risultato schiacciante con un radicamento omogeneo su tutto il territorio, il quale si inserisce nel solco delle recenti elezioni Regionali, con un risultato ancora più ampio rispetto al 27,5%”. Così Nicola Campitelli, assessore regionale all’Urbanistica, commenta il voto all’indomani delle elezioni europee in Abruzzo.

"A Lanciano e Vasto risultati eclatanti che ci attestano come prima forza politica. In Abruzzo così come tutta Italia continua la rivoluzione del buonsenso - aggiunge Campitelli - con un consenso che premia il nostro impegno ma che ci sprona a fare sempre di più per il nostro territorio. Personalmente, - conclude - sento il dovere di continuare a realizzare quel desiderio di cambiamento delle persone ed il progetto politico di Matteo Salvini”.

Soddisfazione anche dal coordinatore frentano del Carroccio, Fausto Memmo, che commenta il risultato della Lega a Lanciano. “A Lanciano ci confermiamo prima forza politica con 5342 voti, pari al 35, 17%. I cittadini - afferma - confermano ed aumentano il consenso al nostro progetto politico, con un risultato straordinario che stacca in maniera importante il Movimento 5 Stelle, in caduta con il 23,84%. Con il PD fermo al 17,60% con 2624 voti, la Lega doppia il partito di centrosinistra. Questo risultato - continua Memmo - è l’emblema di un desiderio nuovo da parte dei cittadini. Spaventarli con un sedicente ritorno di una compagine politica intollerante verso il prossimo, antidemocratica ed illiberale non paga più. Offendere i nostri elettori, definirli ignoranti e cattivi rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti, ormai, della maggioranza dei lancianesi. Questo consenso ci responsabilizza ancora di più - aggiunge - e continueremo a lavorare con più impegno e passione per costruire, insieme a tutto il centrodestra-civico frentano, un’alternativa politica all’attuale governo di centrosinistra. Questo è quello che Lanciano ci chiede di realizzare. Il focus - conclude - si sposta ora sulle prossime elezioni comunali, La Lega sarà pronta”.