Via del Mare, 600 firme per chiedere lo smantellamento della pista ciclabile

Sono circa 600 le firme raccolte da un comitato spontaneo di cittadini per chiedere, ancora una volta, all’amministrazione comunale di tornare indietro sui propri passi e smantellare la pista ciclabile di via del Mare.

A dirlo stamattina in conferenza stampa, proprio su via del Mare, è stato Carlo Bolletta, residente tra i promotori della raccolta firme, così come accade due anni fa. “Due anni dopo, ci ritroviamo a proporre una nuova sottoscrizione perché - spiega Bolletta - da quando nell’aprile 2017 ci era stato assicurato un incontro per parlare delle criticità della pista, nessuno ci ha convocato e ora che l’opera sembrerebbe essere terminata, i problemi sono sotto gli occhi di tutti”.

Ed ha elencato una serie di punti per ribadire come la pista, a sua dire, sia “illegale” e come risulti impossibile procedere ad un collaudo positivo dell’opera per l’apertura ufficiale.

“Le illegittimità dell’opera permangono come ad esempio il cordolo continui che separi la pista dalla carreggiata, - dice Bolletta - il doppio senso di marcia oppure le difficoltà con l’area sosta per i bus o i parcheggi per disabili. Un amministratore intelligente ascolterebbe le critiche di residenti e cittadini - prosegue - e da lì proverebbe a migliorare l’opera, ma qui purtroppo non accade”.

Ma non dicendosi contrari a nuove forme di mobilità sostenibile, lanciano una proposta alternativa. “Utilizziamo l’ex tracciato ella Sangritana per realizzare una vera pista ciclopedonale - sottolinea Bolletta - così si verrebbe davvero a creare un importante segmento di effettiva mobilità sostenibile, creando un collegamento che incrementerebbe i flussi ciclopedonali e nel contempo renderebbe anche più fluido il traffico veicolare cittadino”.

Il documento, con criticità e proposte e le 600 firme, sarà consegnato domani in Comune con la speranza di poter ottenere l’incontro con l’amministrazione che si aspetta ormai da due anni.

Intanto, il sindaco Mario Pupillo e l'assessore ai Lavori Pubblici Giacinto Verna, presente stamattina a parte della conferenza, hanno convocato una riunione con la stampa, domani mattina, proprio sulla fine dei lavori per il miglioramento funzionale della pista di via del Mare.