Corso Trento e Trieste, per Sasso: "Qualità di opera e materiali non in discussione"

“Nel tratto superiore di corso Trento e Trieste, all’incrocio con i viali delle Rose, mancano solo i lavori di livellamento con l’asfalto circostante e poi saranno ultimati e, dopo l’assestamento, si potrà riaprire al traffico pedonale”. A dirlo è stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna, nel corso dell’ultimo consiglio comunale [LEGGI QUI].

I lavori per il rifacimento della pavimentazione di corso Trento e Trieste sono stati infatti oggetto di una interrogazione da parte della minoranza per capire lo stato dei lavori, anche a seguito delle rotture delle mattonelle, circa 15 giorni fa [LEGGI QUI].

“Insieme alla ditta abbiamo visto come la qualità dell’opera non sia stata affatto messa in discussione. - ha commentato l’assessore all’Urbanistica, Pasquale Sasso - I materiali e la posa sono stati fatti alla perfezione. Per quattro mattonelle rotte, per cause non ascrivibili ai lavori, non possiamo demolire un’opera che Lanciano attendeva da anni e che ha reso il nostro corso più bello e accogliente”.