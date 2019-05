Sicurezza e mercato, Di Corinto replica a Paolucci

“La presa di posizione della consigliera comunale Tonia Paolucci dimostra che l’esponente dell’opposizione non ha a cura il rilancio del mercato cittadino, ma vuole fare solo polemiche pretestuose e bagarre politica”

Arturo Di Corinto, capogruppo di Progetto Lanciano in Consiglio comunale, replica così alle dichiarazioni della Paolucci relative alla rissa avvenuta durante il mercato [LEGGI QUI] di sabato scorso.

“E’ chiaro a tutti, così come è stato correttamente riportato da tutti gli organi di stampa – sottolinea Di Corinto – che la rissa è avvenuta per motivi strettamente legati a una faida familiare, e quindi poteva avvenire ovunque; un fatto, dunque, completamente estraneo rispetto allo svolgersi del mercato settimanale. Tonia Paolucci, però, non aspettava altro per fare l’ennesima brutta figura e prendere a pretesto un episodio così grave e disdicevole per buttarla sulla bagarre politica”.

Piuttosto, sottolinea il capogruppo di Progetto Lanciano, se la consigliera Paolucci avesse avuto a cuore il mercato cittadino, sarebbe intervenuta con proposte concrete per il rilancio dello stesso. “Non possiamo negare – rimarca al proposito Di Corinto – che il mercato va rilanciato, e a questo proposito, in qualità di capogruppo di Progetto Lanciano, mi sono fatto promotore già di diverse proposte, a cui sono seguiti incontri con i dirigenti comunali, per potenziare il mercato, per esempio, con un’area dedicata al food, che possa rilanciare la vitalità del commercio cittadino e portare più persone a frequentare il mercato settimanale. Mi chiedo, invece, cosa abbia fatto concretamente l’opposizione, oltre a gettare fango sull’amministrazione comunale, come fa quotidianamente, senza mai trasformare la polemica in azioni concrete”.

Rispetto alla sicurezza, lo stesso Di Corinto, in uno degli ultimi incontri in Comune sul tema, si è fatto promotore di una proposta che riguarda sia il potenziamento delle telecamere di sorveglianza che la dotazione dei taser al Corpo di Polizia municipale.

“Suggerisco alla Paolucci – conclude Di Corinto – di avere più a cuore le sorti della città, piuttosto che limitarsi a cercare di demolire, senza successo, l’attuale maggioranza, probabilmente in vista delle prossime elezioni comunali”.