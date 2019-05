Il bilancio di previsione approda in consiglio comunale

Sarà approvato mercoledì 15 maggio il bilancio di previsione del Comune di Lanciano per il triennio 2019/2021, nella seduta del consiglio comunale in programma dalle ore 15.

Nella stessa seduta, anche le interrogazioni consiliari presentate dai consiglieri di minoranza inerenti le problematiche a seguito dell’istituzione della ZTL; la gestione dei cimiteri comunali da parte della Anxanum Multiservizi Intercomunali s.p.a.; la pavimentazione del corso Trento e Trieste.

Al terzo punto all’ordine del giorno l’approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari del Comune di Lanciano. A seguire la determinazione prezzi di cessione di aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie per l’anno 2019. L’approvazione dell’aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021.

Si parlerà anche della realizzazione del nuovo tratto di rete per lo smaltimento acque bianche in via Agorai. Il riconoscimento di tre debiti fuori bilancio. Ed infine, la Commissione per la valutazione dei programmi annuali delle installazioni radio base per la telefonia cellulare e conseguente nomina dei consiglieri comunali rappresentanti dell’Amministrazione.