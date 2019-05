Rissa tra i banchi del mercato del sabato

Rissa in famiglia tra i banchi del mercato del sabato mattina, in piazza della Vittoria, questa mattina attorno alle 11. Tre marocchini, due fratelli ed un cognato, avrebbero litigato per motivi famigliari. Uno dei fratelli avrebbe preso un bastone di ferro direttamente da una bancarella ed avrebbe iniziato a picchiare ferocemente il cognato scatenando una rissa in cui l’uomo ha avuto la peggio ed è rimasto gravemente ferito.

I due fratelli se la sono poi presa anche con le forze dell'ordine arrivate sul posto, coinvolti nella rissa.

Immediato l’intervento di Polizia, Vigili urbani e di un'ambulanza che ha subito trasportato l’uomo, A.L., 46 anni, con una vistosa ferita alla testa, all’ospedale di Vasto, con una prognosi di 30 giorni. Gli altri due, M.L. di 49 anni e M.L. di 38, hanno ricevuto le cura dei sanitari dell'ospedale Renzetti.

I due fratelli, accusati di lesioni gravi, rissa aggravata e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, sono in arresto.